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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 18:43 BJT

国际油市：俄罗斯政府称是否与OPEC合作还“八字没一撇”

路透莫斯科1月28日 - 俄罗斯政府周四表示，石油生产国就油市状况进行了积极讨论，但是否与石油输出国组织(OPEC)进行合作，还“八字没一撇”。

“目前谈及这些讨论结果还为时尚早，”克林姆林宫发言人Dmitry Peskov在谈及产油国可能采取什么措施提振油价时称。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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