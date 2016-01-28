欧洲汇市：瑞郎兑欧元跌至一年低位，市场传言央行进场掼压汇价

在金融市场动荡之际，瑞郎通常会因为避险资金流入而上扬；但这回情况却有所不同，与日圆的表现迥异。因油价及股市年初挫跌，日圆本月普遍走扬。

今年迄今，瑞郎兑欧元下跌约1.4%，兑美元则贬值1%；而负利率(三个月利率约在负0.75%)亦令投资人敬而远之。

“市场对瑞郎走势根源的传言甚嚣尘上，”伦敦一资深交易商指出。

“数据显示央行一周操作金额约在10-15亿瑞郎之谱，对汇市而言规模并不算大。”

瑞士央行对干预的说法并未置评，但称瑞郎“显着高估”，担忧欧洲央行新一波货币宽松措施将引发瑞郎再度走强。

瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)接受报纸采访时说，欧洲央行意在刺激欧元区经济复苏的措施，将不可避免地导致欧元下跌，所以一年前瑞士央行决定放弃瑞郎/欧元上限是对的。 (完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)