欧洲汇市：瑞郎兑欧元跌至一年低位，市场传言央行进场掼压汇价

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
在金融市场动荡之际，瑞郎通常会因为避险资金流入而上扬；但这回情况却有所不同，与日圆的表现迥异。因油价及股市年初挫跌，日圆本月普遍走扬。
今年迄今，瑞郎兑欧元下跌约1.4%，兑美元则贬值1%；而负利率(三个月利率约在负0.75%)亦令投资人敬而远之。
“市场对瑞郎走势根源的传言甚嚣尘上，”伦敦一资深交易商指出。
“数据显示央行一周操作金额约在10-15亿瑞郎之谱，对汇市而言规模并不算大。”
瑞士央行对干预的说法并未置评，但称瑞郎“显着高估”，担忧欧洲央行新一波货币宽松措施将引发瑞郎再度走强。
瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)接受报纸采访时说，欧洲央行意在刺激欧元区经济复苏的措施，将不可避免地导致欧元下跌，所以一年前瑞士央行决定放弃瑞郎/欧元上限是对的。 (完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选