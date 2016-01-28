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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 20:06 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强

路透吉隆坡1月28日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，因马币(林吉特)走强。棕榈油期货上日曾涨至20个月高点。

棕榈油上周曾触及两周低点2,408马币，然后连涨三日，攀升至20个月高点2,512马币。

棕榈油期货4月合约 收低0.9%至每吨2,480马币，盘中触及高点2,512马币，为2014年5月28日以来最高。

成交量为45,869口。

“马币升值，所以是修正的好机会，”吉隆坡一位经纪商交易员称。

“市场已经从2,408马币升至2,512马币的高点，所以回档一些是正常的。”

马币兑美元 上涨1%至4.210。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 龚芳)

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