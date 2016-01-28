国际油市：亚洲柴油与航煤价差上升，因库存下滑

路透新加坡1月28日 - 亚洲柴油与航煤价差周四上涨，行业消息人士称，因新加坡库存下降，且将柴油由东方运至西方的交易商，将柴油储存在油轮上。

新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，至1月27日止当周，新加坡陆上包含柴油与航煤的中质馏分油库存下滑近9%，至两周低点1,108.2万桶。

运至澳洲、印尼、马来西亚、越南与香港的柴油较一周前上升，有助于降低库存。

数据显示，来自韩国的进口量则是消化殆尽，因为韩国前一周向新加坡出口约13.9万吨。

不过新加坡自中国、印度、马来西亚、沙特(沙乌地)阿拉伯及阿联酋进口的柴油仍然上升，令新加坡库存水平仍位于高位。

新加坡现货交易方面，有三笔柴油成交，航煤无成交回报。

卢克石油(Lukoil)以每桶较2月10-16日新加坡报价贴水0.75美元，向维多公司买进25万桶含硫500ppm柴油。船期为2月12-16日。

卢克石油以每桶36.70美元，向BP买进16万桶含硫500ppm柴油。船期为2月23-27日。

托克(Trafigura)以每桶36.60美元向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油。船期为2月12-16日。(完)

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