国际油市：亚洲柴油与航煤价差上升，因库存下滑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡1月28日 - 亚洲柴油与航煤价差周四上涨，行业消息人士称，因新加坡库存下降，且将柴油由东方运至西方的交易商，将柴油储存在油轮上。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，至1月27日止当周，新加坡陆上包含柴油与航煤的中质馏分油库存下滑近9%，至两周低点1,108.2万桶。
运至澳洲、印尼、马来西亚、越南与香港的柴油较一周前上升，有助于降低库存。
数据显示，来自韩国的进口量则是消化殆尽，因为韩国前一周向新加坡出口约13.9万吨。
不过新加坡自中国、印度、马来西亚、沙特(沙乌地)阿拉伯及阿联酋进口的柴油仍然上升，令新加坡库存水平仍位于高位。
新加坡现货交易方面，有三笔柴油成交，航煤无成交回报。
卢克石油(Lukoil)以每桶较2月10-16日新加坡报价贴水0.75美元，向维多公司买进25万桶含硫500ppm柴油。船期为2月12-16日。
卢克石油以每桶36.70美元，向BP买进16万桶含硫500ppm柴油。船期为2月23-27日。
托克(Trafigura)以每桶36.60美元向永顺油品(Winson Oil)买进15万桶含硫500ppm柴油。船期为2月12-16日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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