东南亚股市：多数收高，但美联储声明令涨幅受限

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，暗示其对股市卖压有责任，但不准备放弃今年的收紧货币政策计划。

Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong说，市场在狭幅区间内交投。

“气氛是看多的，因油价及石油相关股票是上涨的。但是在美联储发布声明之后，对全经济的忧心打击了信心。”