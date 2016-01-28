版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 20:20 BJT

东南亚股市：多数收高，但美联储声明令涨幅受限

路透1月28日 - 东南亚股市周四多数小幅收涨，因油价上涨帮助提振投资者信心，但美联储的会议结论抑制市场涨幅。

菲律宾股市 上涨0.9%至接近三周高点附近。新加坡股市 上涨0.6%，印尼股市 收涨0.4%至逾三周高点。

泰国股市 收高0.8%至逾五周最高收位，马来西亚股市上涨0.2%，外资买超8,360万美元。但越南股市 收低0.6%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，暗示其对股市卖压有责任，但不准备放弃今年的收紧货币政策计划。

自美联储首度升息以来，金融市场历经一番震荡，市场原本预期本次美联储声明将偏温和。

Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong说，市场在狭幅区间内交投。

“气氛是看多的，因油价及石油相关股票是上涨的。但是在美联储发布声明之后，对全经济的忧心打击了信心。”

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 317.34 2.19 +0.69 -4.65 332.82

新加坡 2562.45 16.27 +0.64 -11.11 2882.73

马来西亚 1634.53 2.99 +0.18 -3.43 1692.51

泰国 1288.40 10.11 +0.79 +0.03 1288.02

印尼 4602.83 19.20 +0.42 +0.21 4593.01

菲律宾 6563.38 56.16 +0.86 -5.59 6952.08

越南 539.47 -3.22 -0.59 -6.83 579.03

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐