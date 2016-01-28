东南亚股市：多数收高，但美联储声明令涨幅受限

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透1月28日 - 东南亚股市周四多数小幅收涨，因油价上涨帮助提振投资者信心，但美联储的会议结论抑制市场涨幅。
菲律宾股市 上涨0.9%至接近三周高点附近。新加坡股市 上涨0.6%，印尼股市 收涨0.4%至逾三周高点。
泰国股市 收高0.8%至逾五周最高收位，马来西亚股市上涨0.2%，外资买超8,360万美元。但越南股市 收低0.6%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，暗示其对股市卖压有责任，但不准备放弃今年的收紧货币政策计划。
自美联储首度升息以来，金融市场历经一番震荡，市场原本预期本次美联储声明将偏温和。
Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong说，市场在狭幅区间内交投。
“气氛是看多的，因油价及石油相关股票是上涨的。但是在美联储发布声明之后，对全经济的忧心打击了信心。”
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 317.34 2.19 +0.69 -4.65 332.82
新加坡 2562.45 16.27 +0.64 -11.11 2882.73
马来西亚 1634.53 2.99 +0.18 -3.43 1692.51
泰国 1288.40 10.11 +0.79 +0.03 1288.02
印尼 4602.83 19.20 +0.42 +0.21 4593.01
菲律宾 6563.38 56.16 +0.86 -5.59 6952.08
越南 539.47 -3.22 -0.59 -6.83 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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