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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 20:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差弹升，因3月上半月需求畅旺

路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从近四个半月低点反弹，升至三日盘中高位每吨75.65美元，但现货船货贴水因供应充裕而走阔。

不过部分交易商认为，本周来自台湾、韩国与马来西亚的旺盛需求，以及3月由西方运抵亚洲的供应较低，料有助于缓解供应过剩的情形。

“现货供应过剩的情况似乎正在去化。石脑油还能看空到什么程度？”驻新加坡一名交易商表示。

“我认为已经触底，价格应该会缓步回升至升水2-3美元的水平。”

汽油方面，路透数据显示，亚洲汽油裂解价差持续走跌至每桶12.42美元，为12月10日来最低水平。

但对炼厂而言，汽油仍为亮点，因其裂解价差优于柴油与航煤等其他油品。

新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易达成，无石脑油交易回报。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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