国际油市：亚洲石脑油裂解价差弹升，因3月上半月需求畅旺

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从近四个半月低点反弹，升至三日盘中高位每吨75.65美元，但现货船货贴水因供应充裕而走阔。
不过部分交易商认为，本周来自台湾、韩国与马来西亚的旺盛需求，以及3月由西方运抵亚洲的供应较低，料有助于缓解供应过剩的情形。
“现货供应过剩的情况似乎正在去化。石脑油还能看空到什么程度？”驻新加坡一名交易商表示。
“我认为已经触底，价格应该会缓步回升至升水2-3美元的水平。”
汽油方面，路透数据显示，亚洲汽油裂解价差持续走跌至每桶12.42美元，为12月10日来最低水平。
但对炼厂而言，汽油仍为亮点，因其裂解价差优于柴油与航煤等其他油品。
新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易达成，无石脑油交易回报。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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