国际油市：亚洲燃料油现货与近月跨月价差持稳，库存上升

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡1月28日 - 在新加坡陆上库存上升的情况下，亚洲燃料油市场周四交投仍然相对稳定，此前两天近月跨月与现货价差走弱。
燃料油现货价差仍然持稳，180cst燃料油现货贴水缩窄0.39美元，至每吨较新加坡报价贴水1.32美元；380cst燃料油现货贴水小幅走阔0.15美元，至每吨较新加坡报价贴水1.08美元。
交易商表示，近月380cst燃料油跨月价差交投特别热络，但价格仍持平于上日收盘，每吨较新加坡报价贴水2.25美元。
相形之下，近月180cst燃料油跨月价差则是进一步走阔0.50美元，至每吨较新加坡报价贴水3.50美元。
在本周之前，新加坡燃料油市场受到船用重油需求良好，以及12月与1月整体供应吃紧的支撑。
交易商表示，因供应再度补足，本周市场走弱在预料之中。
在新加坡现货交易方面，有一笔成交回报。
摩科瑞以每吨较新加坡报价贴水1.25美元，向嘉能可出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为2月17-21日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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