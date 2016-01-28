国际油市：亚洲燃料油现货与近月跨月价差持稳，库存上升

路透新加坡1月28日 - 在新加坡陆上库存上升的情况下，亚洲燃料油市场周四交投仍然相对稳定，此前两天近月跨月与现货价差走弱。

燃料油现货价差仍然持稳，180cst燃料油现货贴水缩窄0.39美元，至每吨较新加坡报价贴水1.32美元；380cst燃料油现货贴水小幅走阔0.15美元，至每吨较新加坡报价贴水1.08美元。

交易商表示，近月380cst燃料油跨月价差交投特别热络，但价格仍持平于上日收盘，每吨较新加坡报价贴水2.25美元。

相形之下，近月180cst燃料油跨月价差则是进一步走阔0.50美元，至每吨较新加坡报价贴水3.50美元。

在本周之前，新加坡燃料油市场受到船用重油需求良好，以及12月与1月整体供应吃紧的支撑。

交易商表示，因供应再度补足，本周市场走弱在预料之中。

在新加坡现货交易方面，有一笔成交回报。

摩科瑞以每吨较新加坡报价贴水1.25美元，向嘉能可出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为2月17-21日。(完)

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