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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 22:56 BJT

表格：美国12月建筑许可年率修正为下跌6.1%至120.4万户

路透1月28日 - 美国商务部周四修正了1月20日公布的12月建筑许可
数据。

    经季节调整后的建筑许可如下:

    变动百分比(%)   12月   前值    11月     前值  15年12月/14年1
2月  前值
     建筑许可        -6.1   -3.9    10.4    10.4      11.8    14
.4

    年率(千户)      12月   前值    11月     前值     14年12月   
   前值
     建筑许可　     1,204  1,232   1,282   1,282     1,077    1,
077
    建筑许可(千户)  12月   前值    11月     前值     14年12月   
   前值
     独栋房屋         732    740     727     727       685      
685
     多户房屋         472    492     555     555       392      
392  (完)
  


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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