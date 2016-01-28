表格：美国12月建筑许可年率修正为下跌6.1%至120.4万户

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透1月28日 - 美国商务部周四修正了1月20日公布的12月建筑许可 数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 12月 前值 11月 前值 15年12月/14年1 2月 前值 建筑许可 -6.1 -3.9 10.4 10.4 11.8 14 .4 年率(千户) 12月 前值 11月 前值 14年12月 前值 建筑许可 1,204 1,232 1,282 1,282 1,077 1, 077 建筑许可(千户) 12月 前值 11月 前值 14年12月 前值 独栋房屋 732 740 727 727 685 685 多户房屋 472 492 555 555 392 392 (完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。