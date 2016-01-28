南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，因南非央行加息50个基点

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透约翰内斯堡1月28日 - 南非兰特兑美元周四上升至三周最高水准，此前南非央行大幅加息，以压制不断恶化的通胀。
南非央行周四调高附买回利率50个基点至6.75%，符合预期，央行称通胀前景已明显恶化。
1522 GMT，兰特兑美元 劲涨1.6%，报16.2070兰特，
兰特在2015年贬值了25%，因担心南非经济成长迟滞和中国经济放缓。
“预料南非央行加息短期将支撑兰特汇率，但加息不能确保未来汇价的稳定性，”南非标准银行首席分析师Razia Khan说。(完)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。