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债券 | 2016年 1月 29日 星期五 00:22 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，因南非央行加息50个基点

路透约翰内斯堡1月28日 - 南非兰特兑美元周四上升至三周最高水准，此前南非央行大幅加息，以压制不断恶化的通胀。

南非央行周四调高附买回利率50个基点至6.75%，符合预期，央行称通胀前景已明显恶化。

1522 GMT，兰特兑美元 劲涨1.6%，报16.2070兰特，

兰特在2015年贬值了25%，因担心南非经济成长迟滞和中国经济放缓。

“预料南非央行加息短期将支撑兰特汇率，但加息不能确保未来汇价的稳定性，”南非标准银行首席分析师Razia Khan说。(完)

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