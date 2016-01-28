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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 00:42 BJT

标题新闻：印尼与美国自由港未能就延长周四到期的铜精矿出口许可达成协议－印尼矿业部官员

注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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