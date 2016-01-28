金属期市：期铜下跌，市场开始消化春节假期前中国经济活动放缓因素

路透伦敦1月28日 - 期铜周四下跌，因市场开始消化中国春节假期将至，经济活动将放缓，不过，对中国1月铜进口增长的预期和美元走低扶助限制期铜价格的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.3%，报4,530美元，在周三盘中触及1月8日来最高水准4,595美元。

中国的工业通常在为期一周的春节长假期间处于暂停状态，今年春节假期在2月8日开始。工业活动通常在春节前一个星期就开始放缓。

“(铜价)在目前水准进一步上涨将有困难，金属交易活动将开始减少，因春节长假将至，”花旗分析师David Wilson说，“套利窗开放，12月时套利窗已开放。中国1月铜进口(预料)将很强劲。”

中国12月铜进口同比增长34.4%，至423,181吨，其中一个原因是套利窗开放。

工业金属将受到美元走软支撑。市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将放缓今年加息步伐，拖累美元走低。

三个月期铝 下滑0.9%，至每吨1,513美元。

期锌 收挫2.3%，报1,577美元，在周三触及1月4日来最高的1,616美元，因预期中国12月锌进口急升将导致供应收紧。