金属期市：期铜下跌，市场开始消化春节假期前中国经济活动放缓因素

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透伦敦1月28日 - 期铜周四下跌，因市场开始消化中国春节假期将至，经济活动将放缓，不过，对中国1月铜进口增长的预期和美元走低扶助限制期铜价格的跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.3%，报4,530美元，在周三盘中触及1月8日来最高水准4,595美元。
中国的工业通常在为期一周的春节长假期间处于暂停状态，今年春节假期在2月8日开始。工业活动通常在春节前一个星期就开始放缓。
“(铜价)在目前水准进一步上涨将有困难，金属交易活动将开始减少，因春节长假将至，”花旗分析师David Wilson说，“套利窗开放，12月时套利窗已开放。中国1月铜进口(预料)将很强劲。”
中国12月铜进口同比增长34.4%，至423,181吨，其中一个原因是套利窗开放。
工业金属将受到美元走软支撑。市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将放缓今年加息步伐，拖累美元走低。
三个月期铝 下滑0.9%，至每吨1,513美元。
期锌 收挫2.3%，报1,577美元，在周三触及1月4日来最高的1,616美元，因预期中国12月锌进口急升将导致供应收紧。
期铅 收盘时没有成交，买盘最后报1,669美元，和上日收位持平。期锡下跌1%，至14,250美元。期镍 下滑0.8%，至8,590美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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