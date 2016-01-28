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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 03:59 BJT

标题新闻：俄罗斯副能源部长称油价在每桶20美元将令俄罗斯油企难以维继－国际文传电讯社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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