新闻稿：2016年中国国内银行信用下行可能加剧--标普

香港，2016年1月28日—中国国内银行2016年可能面临高于预期的信贷损失和较高的市场波动，标准普尔评级服务近期发布的报告《经济增速放缓和政府政策或导致中国银行业风险上升》如是表示。 标准普尔信用分析师廖强表示：“中国银行业信用下行的促成要素正在集聚。除了信贷损失上升和息差缩窄，中央政府政策变化也推升国内银行面临的风险。” 我们预计今年年底银行业不良贷款比率将触及3%，高于我们对2015年底的估算值2.2%和2014年底的1.7%。尽管银行积极处置不良贷款，且大量高风险贷款被列为关注类贷款（定义为借款人目前有能力偿还贷款本息，但容易受到不利经济状况的影响），但不良率预计仍将上升。报告的关注类贷款的升幅尤为突出，截至2015年9月底关注类贷款占到所有商业银行贷款总额的3.8%，高于2014年底的3.1%。 因此我们预计2016年以信贷拨备对平均贷款的比率均值衡量，银行信贷损失将跳升150-160个基点，高于2015年的110-120个基点和2014年的80-90个基点。 我们认为中国政府为应对经济增长放缓而于2015年12月推出的“供给侧”改革，凸显政府对企业信用违约的容忍度明显上升，以及在经济政策制定和执行方面中国的政策正转向试错途径。 廖强表示：“主要国内银行正继续巩固自身资产负债表，这将使它们在应对未来挑战时处于相对有利的位置。然而我们认为银行业面临的经济风险所呈现出的持续负面趋势，可能进一步对银行的信用状况构成压力。” 上述下行趋势，以及各银行获得政府支持力度的不同，意味着国内银行间的信用分化将加剧，这也在一定程度上促使标准普尔形成对中国银行业的负面展望。（完）