《美国重要政经日程》--1月29日

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 农业部公布一周出口销售报告(因暴风雪而推迟一天公布)
1330 - 劳工部公布第四季雇佣成本指数
1330 - 商务部公布美国第四季国内生产总值(GDP)初值、12月商品贸易初值
2000 - 农业部公布半年度牲畜存栏数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。