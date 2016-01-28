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市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告(因暴风雪而推迟一天公布)

1330 - 劳工部公布第四季雇佣成本指数

1330 - 商务部公布美国第四季国内生产总值(GDP)初值、12月商品贸易初值

2000 - 农业部公布半年度牲畜存栏数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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