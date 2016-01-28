加拿大股市：收高近2%，油价劲扬助涨能源股

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多1月28日 - 加拿大指标股指周四大幅上涨，对达成减产协议的期望提振油价，进而助涨能源股；交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)进一步下跌，达到有可能被剔除出指标股指成分股的程度。
能源股指数涨5.3%，油价一度高涨8%至每桶35美元上方，从本月触及的12年低位反弹。
金融股涨2.5%，原油价格跳涨帮助缓解投资者对银行业在加拿大石油领域坏账情况的担忧。
但原油价格回吐部分涨幅，因分析师和市场观察人士对产油国能否达成减产协议表示怀疑，尤其是伊朗还在寻求恢复其市场份额。在国际社会解除对伊朗制裁后，伊朗已经提高了原油出口。
对股指影响最大的个股包括Canadian Natural Resources 和Suncor Energy ，他们分别跳涨5.4%和4.5%。管线运营商Enbridge 升2.3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收升214.16点或1.73%至12,591.93点。这是该股指1月20日触及2012年8月以来低点后连续第三天上扬。
上涨股和下跌股数量之比超过2:1，10大类股中有七类收高。
庞巴迪重挫10.1%至0.89加元，因为一些基金担心该公司可能被踢出指标股指，从而抛售该股。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。