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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月28日(四)

2330 - 12月全国消费者物价指数(CPI)和1月东京地区CPI

2330 - 12月所有家庭支出

2330 - 12月失业率

2350 - 12月工业生产

1月29日(五)

-- - 日本央行货币政策会议

0430 - 经济产业省公布石油进口数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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