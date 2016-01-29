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市场报道 | 2016年 1月 29日 星期五 08:17 BJT

****欧洲经济指标预测--1月29日-2月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月25日当周

1月29日(五)

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3%

0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.3%

0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +0.4% --

0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.5% -1.1%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1%

0800 瑞士KOF领先指标 1月 正96 正96.6

0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -3.3%

0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +5.2% +5.1%

对家庭贷款 -- +1.4%

对非金融企业贷款 -- +0.9%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.2%

扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8%

2月1日当周

2月1日(一)

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 55.6

0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 50.0

0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 52.1 52.1

0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 52.3 52.3

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 14.76

抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 38.73

抵押贷款批准件数(件) -- 70,410

M4货供额(较前月) -- +0.40%

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.9

2月2日(二)

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1%

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.8 减少1.4

未经季节调整失业人数(万人) -- 268.1

经季节调整失业率 6.3% 6.3%

经季节调整失业人数(万人) -- 275.7

0900 意大利失业率 12月 -- 11.3%

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.8

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -3.2%

1000 欧元区失业率 1月 10.5% 10.5%

2月3-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.7%

(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.5%

2月3日(三)

0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.3

0850 法国Markit服务业PMI 1月 -- 50.6

综合PMI -- 50.5

0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4

综合PMI -- 54.5

0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6

综合PMI 53.5 53.5

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 55.5

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.1%

1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +1.4%

2月4日(四)

0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18

1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 1-8-0

(升息-不变-降息)

1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

2月5日(五)

0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.4% +1.5%

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差46.3

进口(亿欧元) -- 430.5

出口(亿欧元) -- 384.2

(完)

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