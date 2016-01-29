欧洲经济指标预测--1月29日-2月5日****

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月25日当周
1月29日(五)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.3%
0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.3%
0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +0.4% --
0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.5% -1.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- +0.1%
0800 瑞士KOF领先指标 1月 正96 正96.6
0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -3.3%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +5.2% +5.1%
对家庭贷款 -- +1.4%
对非金融企业贷款 -- +0.9%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.2%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8%
2月1日当周
2月1日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 55.6
0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 50.0
0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 52.1 52.1
0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 52.3 52.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 14.76
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 38.73
抵押贷款批准件数(件) -- 70,410
M4货供额(较前月) -- +0.40%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.9
2月2日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.8 减少1.4
未经季节调整失业人数(万人) -- 268.1
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 275.7
0900 意大利失业率 12月 -- 11.3%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 57.8
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.2%
1000 欧元区失业率 1月 10.5% 10.5%
2月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.7%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.5%
2月3日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 55.3
0850 法国Markit服务业PMI 1月 -- 50.6
综合PMI -- 50.5
0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6
综合PMI 53.5 53.5
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 55.5
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
2月4日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
2月5日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.4% +1.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差46.3
进口(亿欧元) -- 430.5
出口(亿欧元) -- 384.2
(完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选