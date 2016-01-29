德国经济：第四季可能仅微幅增长，但领先指标预示很快复苏--财政部

财政部表示，外部环境依然严峻，例如地缘政治局势相当紧张，而且中国、巴西与俄罗斯等一些新兴市场经济体放缓。

其表示，中国金融市场近期大跌，可能意味着该国经济减速对全球经济的影响，比迄今为止的预期更为严重。财政部认为这可能促使德国企业降低营收预期。

中国市场今年年初急跌且人民币大幅贬值。随着经济数据证实增长放缓及企业业务环境恶化，并削弱对股市的信心，市场卖压持续笼罩。

谈到就业问题，财政部称虽然涌入的难民将逐步进入就业市场，但他们对就业形势的影响最初时将很小，而且今年失业率有可能逐渐温和上升。