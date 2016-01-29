国际油市：美国原油续涨，市场寄望产油国或减产解决供应过剩问题

“尽管油市供应减少的前景不太可能成真，但油价在每桶30美元上方还是找到了一些支撑。鉴于基本面在未来数周内料将趋弱，我们认为该底部十分脆弱，”澳新银行周五表示。

“我们认为产油国达成(减产)协议的可能性微乎其微。在不减产的情况下，油价短期内将面临进一步的下行风险。”

布兰特原油期货周四一度大涨8%，此前俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，沙特提议各国减少原油产量多至5%。如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。 (完)

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