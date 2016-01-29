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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 08:29 BJT

金砖国家：1月28日股汇市收盘纵览

路透1月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报722.23点，上涨0.87%。

中国股市：沪综指收跌2.9%续创14个月新低，空头气氛浓厚大盘持续寻底

中国汇市：人民币略收升，美联储暂缓加息符合预期对汇市影响有限

香港股市：收高0.8%，未受内地股市恐慌性抛盘影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,630.192点，上涨0.66%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0775/00，上日收报4.0843/59。

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南非股市：股市一度上涨超过2%，受到英美资源集团 和石化业巨头Sasol 跳涨带动。指标Top-40指数 收报43,746.33点，上涨1.88%；大盘综合指数 收报48,702.61点，上涨1.62%。

南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，因南非央行加息50个基点

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印度股市：小幅收低，部分股票受到与衍生品到期相关的空头回补提振，但美联储保持今年升息的大门敞开，限制了大盘。BSE指数 收报24,469.57点，下跌0.09%；NSE指数 收报7,424.65点，下跌0.18%。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.23/68.24，上日收报68.045/68.055。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报727.13点，上涨3.16%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报388.78点，上涨3.74%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报76.397，升值1.64%；卢布兑欧元 报83.5，升值1.3%。(完) (翻译 张荻； 审校 张若琪)

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