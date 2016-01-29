《中国报摘》--中国证券报1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强应约同国际货币基金组织总裁拉加德通电话，指出中国政府无意通过货币贬值推动出口，更不会打贸易战，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，也不存在持续贬值的基础；将坚持自主性、渐进性、可控性原则，稳步推进人民币汇率形成机制改革。
* 其他:
--国家能源局发布消息，2016年要积极推进煤矿企业兼并重组和淘汰落后产能，加快关闭退出灾害严重、不具备安全生产条件、长期亏损扭亏无望的煤矿。
--从中国东方资产管理公司获悉，2016年，该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，启动公司上市引战工作。今年底或明年初，公司将通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。
--数据显示，截至2015年末，中国城市商业银行法人机构数共计133家，已开业民营银行法人机构共计5家。银监会城市银行部表示，目前，城商行已成为各城市小微企业金融服务的重要生力军，还抓住“互联网+”的历史机遇，为银行业的金融创新增添了新的力量。
--保监会网站发布的“2015年保险统计数据报告”显示，截至2015年末，保险资金运用余额达111,795.49亿元，较2015年初增长19.81%。其中，投资债券占比34.39%；投资股票和证券投资基金占比15.18%；其他投资占比28.65%。
--针对万里股份 获搜房控股旗下资产借壳上市，上交所发出监管问询函，要求公司对重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案作进一步说明和补充披露，并于2月3日之前作出回复。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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