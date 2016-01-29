《中国报摘》--中国证券报1月29日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强应约同国际货币基金组织总裁拉加德通电话，指出中国政府无意通过货币贬值推动出口，更不会打贸易战，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，也不存在持续贬值的基础；将坚持自主性、渐进性、可控性原则，稳步推进人民币汇率形成机制改革。

* 其他:

--国家能源局发布消息，2016年要积极推进煤矿企业兼并重组和淘汰落后产能，加快关闭退出灾害严重、不具备安全生产条件、长期亏损扭亏无望的煤矿。

--从中国东方资产管理公司获悉，2016年，该公司将尽快完成股份公司的工商登记和挂牌工作，启动公司上市引战工作。今年底或明年初，公司将通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。

--数据显示，截至2015年末，中国城市商业银行法人机构数共计133家，已开业民营银行法人机构共计5家。银监会城市银行部表示，目前，城商行已成为各城市小微企业金融服务的重要生力军，还抓住“互联网+”的历史机遇，为银行业的金融创新增添了新的力量。

--保监会网站发布的“2015年保险统计数据报告”显示，截至2015年末，保险资金运用余额达111,795.49亿元，较2015年初增长19.81%。其中，投资债券占比34.39%；投资股票和证券投资基金占比15.18%；其他投资占比28.65%。