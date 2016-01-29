《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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*工商时报：
--台股昨日开低走高，终场上涨0.7%，在亚股中表现相对强势，外资期现货同步翻多，在现货市场买超50亿台币，台指期更是加码3,935口净多单，未平仓净多单攀升到逾三万口水位，创2014年5月以来新高。
--总统当选人蔡英文昨日提出堆柴火理论，强调政府政策工具就像柴火，堆好再烧才能烧得久，她也宣布农历年后将展开产业走访之旅，聆听各界对未来产业与经济发展的想法，希望上任后能立刻执行，将景气寒流赶出台湾。
*经济日报：
--台塑 集团总管理处昨日举行暮年会，集团总裁王文渊指出，今年集团业绩将和去年持平；副总裁王瑞华则说，原油占整体成本高达八成，为降低油价剧烈波动造成的营运风险，将提高原油现货采购与调整运输期，加快原油采购当月就进港。
--公务人员退抚基金前年起入不敷出，开始吃老本；去年赤字更增为103亿台币。未料铨叙部昨在考试院会报告指出，去年退抚基金投资负成长，大赔108亿元，基金雪上加霜，等于短少200多亿。铨叙部说，如果投资收益率无法改善，加上年金无法改革，恐加速破产速度。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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