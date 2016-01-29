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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 08:53 BJT

《中国重要政经日程》--1月29日

=============================今日重要政经日程==========================

1月29日（周四）

*--国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请发展改革委副主任胡祖才和财政部副部长史耀斌介绍《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》和《清理规范政府性基金方案》的有关政策情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议在北京召开。

3月5日（周六）

--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 黄凯)

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