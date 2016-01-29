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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 08:27 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月29日

路透香港1月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7919港元 )
    
    美国股市周四大涨，道琼工业指数 收涨125.18点，或0.79%，至16,069.64点，Facebook<F
B.O>季报亮丽推高科技股，且油价反弹支撑受重创的能源股走坚。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        95.160    2.48      54540             7.415       3.13
 中国铝业                       7.260    1.54      18460             2.263       1.47
 中国移动                      53.880    0.58     245779            83.966      -0.87
 中国人寿                      11.660   -1.52     259742            18.171       0.06
 中石油                        59.500    0.86      32075             4.636       1.67
 中石化                        54.190    0.58      44669             4.222       1.02
 汇丰控股                      34.460    1.35    4345949            53.702       0.66
 中电信                        45.810    3.78      20849             3.569      -0.29
 中国联通                      10.780    0.75      94741             8.400       0.12
 兖州煤业                       3.890    2.91       4478             3.031      -0.95
 华能国际                      31.080    0.71      18917             6.054       0.40
 南方航空                      29.080    0.52      16522             4.532      -2.75
 东方航空                      24.160   -1.47       6195             3.765      -0.92
 中芯国际                       4.330    1.41       2022             0.675      -0.77
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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