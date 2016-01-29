《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月29日

路透香港1月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7919港元 ) 美国股市周四大涨，道琼工业指数 收涨125.18点，或0.79%，至16,069.64点，Facebook<F B.O>季报亮丽推高科技股，且油价反弹支撑受重创的能源股走坚。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 95.160 2.48 54540 7.415 3.13 中国铝业 7.260 1.54 18460 2.263 1.47 中国移动 53.880 0.58 245779 83.966 -0.87 中国人寿 11.660 -1.52 259742 18.171 0.06 中石油 59.500 0.86 32075 4.636 1.67 中石化 54.190 0.58 44669 4.222 1.02 汇丰控股 34.460 1.35 4345949 53.702 0.66 中电信 45.810 3.78 20849 3.569 -0.29 中国联通 10.780 0.75 94741 8.400 0.12 兖州煤业 3.890 2.91 4478 3.031 -0.95 华能国际 31.080 0.71 18917 6.054 0.40 南方航空 29.080 0.52 16522 4.532 -2.75 东方航空 24.160 -1.47 6195 3.765 -0.92 中芯国际 4.330 1.41 2022 0.675 -0.77 (完) (整理 梁慧仪)