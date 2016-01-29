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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报1月29日

* 要闻版头条：

--阿里巴巴 季度非通用会计准则纯利按年升24.7%至164亿元人民币，远胜市场预期。去年全年交易额近3万亿元，增长更跑赢内地总零售增幅1.8倍。

* 其他：

--金融管理局今天正式公布去年底香港人币存款，市场预测呈分歧，工银亚洲较乐观，料全年有8,660亿元；上海商业银行却较保守，料仅8,200亿元。上商研究部主管林俊泓更料今月底将失守8,000亿元大关，只得7,800亿元。

--金沙中国 去年业绩胜预期，期内现金经营溢利（EBITDA）按年跌32%至22.2亿美元，上季现金经营溢利按季回升6%，季度表现为年内最佳，大股东兼主席Sheldon Adelson扬言，公司业务若不是触底，就是已经走出低谷。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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