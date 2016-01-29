《香港报摘》--经济日报1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 要闻版头条：
--阿里巴巴 季度非通用会计准则纯利按年升24.7%至164亿元人民币，远胜市场预期。去年全年交易额近3万亿元，增长更跑赢内地总零售增幅1.8倍。
* 其他：
--金融管理局今天正式公布去年底香港人币存款，市场预测呈分歧，工银亚洲较乐观，料全年有8,660亿元；上海商业银行却较保守，料仅8,200亿元。上商研究部主管林俊泓更料今月底将失守8,000亿元大关，只得7,800亿元。
--金沙中国 去年业绩胜预期，期内现金经营溢利（EBITDA）按年跌32%至22.2亿美元，上季现金经营溢利按季回升6%，季度表现为年内最佳，大股东兼主席Sheldon Adelson扬言，公司业务若不是触底，就是已经走出低谷。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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