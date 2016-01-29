《香港报摘》--信报1月29日

* 要闻版头条：

--上市仅一年半的恒发洋参 昨早开市半小时后突遭洗仓，股价大挫逾九成后中途停牌，市值蒸发72.2亿港元。公司停牌后传言满天飞。主席杨永仁其后承认抵押股份，并指股价急跌与个人财务无关，公司业务正常运作。

* 其他：

--海昌海洋公园 称，控股股东海昌集团以每股1.8港元向欧力士集团全资附属欧力士亚洲出售2亿股海昌，套现3.6亿港元。该作价较海昌收市价溢价21.6%。

--总部设于香港的豪华车品牌英菲尼迪（Infiniti）， 今年下半年拟在港推两款新车，分别是Q30 Active Compact及Q60 Sports Coupe。合诚汽车Infiniti品牌香港总经理梁伟强指出，预计Q30将成今年带动公司销量的引擎，目标是香港销量倍增。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘