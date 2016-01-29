《香港报摘》--其他报纸重要消息1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 明报：
--美克 去年因遭联交所以＂现金公司＂条款阻碍，未能卖壳予腾讯 、＂壳王＂陈国强及有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚旗下的华人文化，惟美克昨日公布黎瑞刚卷土重来，今次更撇下腾讯及陈国强，改为采用购买少于三成股权方式入主，变相挑战港交所阻挠卖壳决心。
* 苹果日报：
--潮流服饰零售商I.T 去年第三季（9至11月）营运数据持续恶化，期内香港区同店销售按年下跌2%，较上半年0.9%的跌幅再度扩阔；毛利率亦减少2.9个百分点，至59.3%，反映公司即使持续减价促销，但仍无力令整体生意转跌回升。
* 东方日报：
--维达国际 去年业绩受人民币贬值拖累，虽然收入增长21.42%，但纯利大幅倒退47%至3.14亿港元。财务总监卢拓斌表示，未来可能继续增加人民币贷款占比。去年公司人民币贷款比例达42%。
* 星岛日报：
--国泰航空 公布，全资附属航空港龙航空将易名为＂国泰港龙航空＂。国泰航空行政总裁朱国梁强调两者并非合并，现时独立营运模式维持不变。
* 文汇报：
--主打美剧的Netflix 早前正式进军香港，但有网民指其本港内容数量方面为全球最少，当中更没有皇牌剧集《House of Cards》。昨日Netflix首次与传媒会面，首席传讯总监Jonathan Friedland称，卖出《House of Cards》版权时，未有料到今日会发展至国际市场。（完）
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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