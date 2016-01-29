更新版 1-韩国经济：12月工业生产创三个月最快增速

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(新增政府官员评论和数据细节)
* 12月经季调工业生产较前月上升1.3%，预估为上升0.3%
* 12月工业生产受到化学及炼油行业的提振
* 服务业产出较前月持平
路透首尔1月29日 - 周五公布的数据显示，韩国12月工业生产增速快于预期，且为三个月来最快，这在一定程度上缓解了对该国经济渐失动能的担忧。
根据韩国统计局数据，12月工业生产经季节调整后较前月上升1.3%，11月修正后为下降2.1%。11月修正值与初值持平。
12月工业生产增幅远高于路透调查14位分析师预估中值的增长0.3%。不过分析师给出的估值相差较大，从下滑0.5%至上升2.0%不等。
12月制造业的库存出货比从前月的128.1下降至122.7，为去年1月以来最低。
不过，政府保持谨慎，不愿意现在就宣称工业强劲反弹。
“12月工业生产出现增长，得益于炼厂的一些维修工作完成，但很难说我们正在发生稳固的改善，”企划财政部一位官员在数据公布后对记者表示。
数据显示，12月工业生产环比增加主要受到化学和石油精炼产业的提振。
12月工业生产较上年同期下降1.9%，路透调查预估中值为下降3.0%。11月工业生产修正后为同比下降0.1%。
统计局数据还显示，12月服务业产出较前月持平，11月修正后为上升0.3%。
12月零售销售较前月下滑0.1%，因服装需求低迷打压销售；不过汽车等方面的购买活动限制了跌幅。其他数据近期显示，由于天气较往常温暖，服装需求下降。
上述官员还表示，消费正在扶助经济，但整体经济不大可能已经改善。
工业生产和企业信心图表：link.reuters.com/hut69s
(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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