更新版 1-韩国经济：12月工业生产创三个月最快增速

(新增政府官员评论和数据细节)

* 12月经季调工业生产较前月上升1.3%，预估为上升0.3%

* 12月工业生产受到化学及炼油行业的提振

* 服务业产出较前月持平

路透首尔1月29日 - 周五公布的数据显示，韩国12月工业生产增速快于预期，且为三个月来最快，这在一定程度上缓解了对该国经济渐失动能的担忧。

根据韩国统计局数据，12月工业生产经季节调整后较前月上升1.3%，11月修正后为下降2.1%。11月修正值与初值持平。

12月工业生产增幅远高于路透调查14位分析师预估中值的增长0.3%。不过分析师给出的估值相差较大，从下滑0.5%至上升2.0%不等。

12月制造业的库存出货比从前月的128.1下降至122.7，为去年1月以来最低。

不过，政府保持谨慎，不愿意现在就宣称工业强劲反弹。

“12月工业生产出现增长，得益于炼厂的一些维修工作完成，但很难说我们正在发生稳固的改善，”企划财政部一位官员在数据公布后对记者表示。

数据显示，12月工业生产环比增加主要受到化学和石油精炼产业的提振。

12月工业生产较上年同期下降1.9%，路透调查预估中值为下降3.0%。11月工业生产修正后为同比下降0.1%。

统计局数据还显示，12月服务业产出较前月持平，11月修正后为上升0.3%。

12月零售销售较前月下滑0.1%，因服装需求低迷打压销售；不过汽车等方面的购买活动限制了跌幅。其他数据近期显示，由于天气较往常温暖，服装需求下降。

上述官员还表示，消费正在扶助经济，但整体经济不大可能已经改善。

工业生产和企业信心图表：link.reuters.com/hut69s

(完)