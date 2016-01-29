港报社评：解港大死结，领导者需勇气智慧--经济日报1月29日

一批港大学生周二晚围堵校委会会议，校委主席李国章昨轰学生行为如吸了毒。学生冲击固不应当，惟李国章应展领袖视野、以港大整体利益为重，平息纷争，摆战斗格徒火上浇油。

李国章在争议声中获港府委任为港大校委会主席，一批不满的港大学生上周起罢课抗议。李国章周二首次主持校委会会议时，罢课学生更围堵会场，促他交代检讨港大管治。李国章昨开记者会，炮轰当日参与围堵的学生如＂吸了毒＂，更点名指背后有政党煽动。

平情而论，公众并非不理解学生对改革港大有其坚持，惟以威吓式的围堵行动，图迫校委会照单全收学生意见，显非文明理性之举，公众实难接受。一向同情学生的港大校长马斐森，亦指当晚感人身安全受威胁，反映学生行为的确过火。

然而，李国章昨天的应对亦堪商榷。或许对李国章而言，学生的冲击行动几近＂夺权＂，令他心中有气。惟他以高姿态狠批学生，甚至令人觉得他摆出＂战斗格＂，客观上不但难以平息事态，反而火上浇油。

事实上，李国章作为港大校委会主席，目光不能只是针对个别学生的冲击行为。因若仅纠缠于个别学生的失序行为，以情绪化言词互轰，矛盾只会更难纾解，势趋尖锐，更难有理性讨论空间化解分歧，甚至陷入各走极端，各方以更激烈言行攻击对方，俨如将大学殿堂变成校委会与个别学生的泥浆摔角场。

李国章作为港大重要领袖，应展现领袖的广阔视野，要面对的是港大所有持份者，包括全体师生、历届毕业生，以至公众。尤其不少人对李国章上任已存忧虑，他更应显示出能带领港大化解纷争困难、扞衞港大整体利益的能力，以实绩团结港大，赢取各持份者的尊重与信任。

港大纷争日烈，更是本港当下的缩影。目前本港的政治气氛，无论是行政立法关系陷入僵局、建制与泛民剑拔弩张，各方眼中只有斗争的对象，将香港整体利益搁在一旁，斗争先行的结果，不但令本港陷入前所未有的撕裂，香港政治、经济、民生各方面发展，皆寸步难前，市民成最大输家。故港大各方，港府高官以至各政党领导，都应展现出更高的道德勇气与政治智慧，摒弃凡事斗争为纲的态度，着眼香港整体利益而非敌我斗争，香港才有望摆脱政治泥淖，重新出发。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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