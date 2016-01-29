全球金市：金价有望录得一年来最大单月涨幅5%，因美国数据疲软

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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金价周三上涨是受美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明驱动，声明承认全球经济和金融市场所面临的挑战。
美联储现已向全球表明，油价下跌及全球增长大幅放缓或许能改变美联储的政策倾向，从之前暗示稳步升息，转为暗示将长时间暂停，甚至通胀持续偏低还可能促使其降息。
疲软的12月耐久财订单令市场更加认为，美联储的紧缩周期可能要暂停。美国周五稍晚将公布第四季国内生产总值(GDP)初值。
路透访问的分析师预计，第四季GDP环比年率为增长0.8%，2016年GDP增长2.5%。
美国2月期金 跌0.1%至每盎司1,114.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 张涛)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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