港报社评：太平岛无改变现状，南海仍看中美角力--信报1月29日

国民党大选惨败，民进党即将执政，台湾的马英九总统任期只余三个多月，虽然已进入看守状态，但他仍然飞往太平岛＂看守＂了一下。太平岛位于牵涉多国主权争议的南海，马英九昨天的＂登岛一天游＂，目的显然是要在卸任前宣示主权，他还邀请候任总统蔡英文派员同行，但对方拒绝了。这是马英九上任以来第一次登上太平岛，他提出＂主权在我，搁置争议，和平互惠，共同开发＂。

太平岛是南沙群岛最大的天然岛屿，亦是唯一拥有淡水资源的岛屿，目前由台湾实际控制，岛上由海巡署驻防。马英九在登岛之后很有自信地表示，太平岛足以维持人类居住及其本身经济生活，绝非岩礁，而是岛屿，完全符合《联合国海洋法公约》第一百二十一条关于＂岛屿＂的定义，因而除领海之外，有权提出专属经济区与大陆礁层主张。这番话是冲着声称拥有南海主权包括太平岛在内的菲律宾而发，去年菲律宾向海牙国际法庭提出＂南海仲裁案＂，主张把太平岛在内四岛屿划为＂不适人居＂的岩礁，国际法庭今年6月或有定案。

美国国务院对于马英九此行＂感到失望＂，指有关举动对和平解决南海争端没有帮助。大陆方面，外交部发言人华春莹表示，南沙群岛自古就是中国领土，两岸的中国人都有责任维护中华民族的祖产。相对于美国的感到失望，北京的态度似乎是无可无不可。

马英九在太平岛宣示主权，将会加剧南海的紧张气氛吗？纠缠不清的主权争议会不会更加复杂？按照目前国际博弈的大格局分析，马英九极其量只能影响到继任的蔡英文，促使她在当上总统之后必须＂马规蔡随＂，同样坚持太平岛＂主权在我＂，不能在领土问题过度模糊；然而，南海争端两个最主要的玩家始终是美国和北京，马英九登岛不可能左右大局，毕竟他此行根本没有＂改变现状＂。马英九在回到松山军事基地召开记者会之时说得可圈可点，他强调台方在太平岛议题上与美国大方向一致。事实上，美国多次重申，对于南海争端是保持各不相帮的中立立场，只是反对有个别国家单方面改变现状罢了。

谁在单方面改变现状？说的当然是不断填海造地的北京政府，如今的永暑礁、渚碧礁和美济礁等等，扩建规模已把太平岛比了下去，永暑礁前不久才征用民航客机在新建的机场试飞，一众空姐在着陆之后笑容灿烂地拍照留念，见证了历史时刻。针对这些由岩礁变岛屿的做法，美国太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）表示，他个人认为这些岛屿不属于中国，美国将继续在南海自由航行，＂你会看到更大范围、更复杂的巡航，尤其是在有争议的区域＂，并且会派出最先进的军舰和战机。至于中国和日本之间互不相让的钓鱼岛问题，哈里斯甚至摆出一副战斗格，他说钓鱼岛如果受到来自中国的攻击，美军一定基于《日美安保条约》协助防衞。

马英九提出搁置争议，也许在单单一个太平岛之上暂时行得通，可是在整片南海而言，始终要看中美双方如何角力。北京的策略是尽快把诸礁诸岛纳入势力范围，造成既定事实，不浪费时间在口舌之争，不过美国从来不是省油的灯，高举自由航行的旗帜肯定不轻易让对方打响如意算盘。值得注意的是，如今美军的巡航，仍然遵守12海里的界线。离岸12海里乃国际法所容许的公海航行权，美军没有进入12海里范围，其实是变相承认相关礁岛的主权属于北京。美军上一次进入12海里以内，已是2012年的事，而北京大规模填海造地是从2013年底才开始。

换言之，美军是否派出最先进的军舰和战机尚在次要，一旦美军进入距离礁岛的12海里以内，南海争端将会擦出后果堪忧的火花 。（完）

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