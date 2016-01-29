《中国报摘》--其他报纸重要消息1月29日

**上海证券报**

--郑商所昨日公布了《郑州商品交易所保税交割实施细则（试行）》，将开展期货保税交割业务的试点工作。根据公告，首个试点品种为甲醇，试点区域为张家港保税港区。市场人士认为，保税交割将可为国外客户参与国内期货交易奠定基础，探索试点保税交割，为期货市场最终走向海外设置交割仓库积累经验。

**证券时报**

--杭州银行在场银行业新闻例行发布会上宣布，成立全国首家科技文创金融事业部。业内人士表示，深耕科技文创领域6年的杭州银行，其实是城商行差异化经营的一个样板。

**21世纪经济报导**

--中国证券业协会获悉，对证券公司2015年的经营数据进行未经审计的统计结果显示，125家券商累计实现营业收入5,751.55亿元，实现净利润2,447.63亿元；同时，券商各类收入结构也出现变化，例如在去年较为活跃的市场成交下，证券公司的经纪业务收入占比不降反升，相反融资融券利息收入等占比出现下降。

**每日经济新闻**

--进入2016年，除对网贷平台资金存管有较高的门槛之外，银行对于P2P交易接口也开始有所限制。浙江贝付科技有限公司发布公告称，“应农行总行要求...，要求我司禁止对农行的任何网络支付接口提供给P2P等各类网络贷平台。”农业银行 并没有对此做出回应。(完)