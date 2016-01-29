金石期货：中国期指多空均减持

周四，沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌52.2点或1.82%，报2,816.8点。四份合约持仓量合计为45,880手，比前一交易日增加123手，成交量减少5,217手至21,384手。主力合约IF1602持仓量减少252手至2.83万手，成交17,931手。午后市场再度出现杀跌，期指主力合约成交和持仓量双双减少。连日的下挫沉重打击了投资者信心，当前资金入场意愿较低，短期期指难有大的转机。