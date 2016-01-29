金石期货：中国期指多空均减持

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自1月29日的《期货日报》：
周四，沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌52.2点或1.82%，报2,816.8点。四份合约持仓量合计为45,880手，比前一交易日增加123手，成交量减少5,217手至21,384手。主力合约IF1602持仓量减少252手至2.83万手，成交17,931手。午后市场再度出现杀跌，期指主力合约成交和持仓量双双减少。连日的下挫沉重打击了投资者信心，当前资金入场意愿较低，短期期指难有大的转机。
沪深300期指净空持仓为901手，较昨日小幅增加44手。主力合约IF1602前20席位多方合计减持买单90手，前20席位空方合计减持卖单159手，多空主力没有继续增持，且空方减持力度略大于多方。下月合约IF1603前20席位多方增持买单103手，空方增持卖单158手，多方增持力度略小于空方。近期下月合约持仓数据均显示空方略占优，或暗示市场对未来偏悲观。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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