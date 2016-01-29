《路透晚报》--1月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--人民币汇率：中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定--总理

中国总理李克强周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。

--中国财政：2015年财政收入未达预算目标，同口径增幅回落2.8个百分点

中国经济下行进一步加大去年财政收支压力，全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。财政部周五公布，2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。

--中国经济：2015年中经产业景气指数逐季下降，行业走势日益分化

据新华社报道，中国工业增速仍在持续换挡，2015年工业景气指数呈逐季下降走势，但行业走势日益分化。高新产业较快增长，符合产业和消费升级方向的新产品快速增长，钢铁、煤炭的预警指数在所监测的诸多行业中垫底。

--中国税收：继续对农产品批发市场、农贸市场免征三年房产税和城镇土地使用税

中国财政部和税务总局周五联合发布通知，自2016年1月1日至2018年12月31日，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。

--中国就业：去年景气程度持续走弱，结构性矛盾进一步加剧--报告

中国就业研究所和智联招聘联合发布的就业市场景气报告指出，在剔除季度变化因素和长期趋势因素，去年国内就业景气程度呈持续走弱态势，就业市场结构性矛盾进一步加剧，互联网、金融等行业的就业形势相对较好，传统服务业和加工制造业相对较差。

--台湾数据：第四季GDP概估为年减0.28%，经济下滑暂有止稳迹象--主计总处

台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%，主要因国外净需求大幅衰退，且民间消费也不如预期，但若以各项指标来看，经济下滑力道暂有止稳迹象。

--台湾央行：视整体资金情势发行定存单，不会在需求高峰发行太多

台湾央行一位不愿具名的官员周五称，将视整体市场资金情势发行定存单。针对近期台币资金调度偏向紧俏，市场揣测纷乱，央行官员出面稳定信心。

【金融】

--中国保险：今年起施行“偿二代”监管体系，强调资产负债匹配风险--保监会

中国保监会周五称，今年起结束保险业偿付能力监管体系“双轨并行”的过渡期状态，正式切换为风险导向的偿付能力体系（偿二代），对投资管理更加强调资产负债匹配风险。

--中国金融：东方资产计划今年底或明年初引入战投筹资约百亿--新华

据新华社周四晚间报导，中国四大资产管理公司之一的东方资产管理公司计划今年底或明年初，通过引入战略投资者引进约100亿元人民币资本。

--全球金融：人民币成阿联酋和卡塔尔与中国/香港最主要结算货币--SWIFT

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，阿联酋和卡塔尔与中国/香港之间贸易中人民币的使用大幅提升，人民币已成为这两个市场与中国/香港间进行支付的最常用货币。

--中国保险：平安人寿境外发行12亿美元高级债，开国内保险公司先例

中国第二大寿险公司--中国平安旗下平安人寿近日完成12亿美元高级债券发行，首次尝试境外发行债券；平安人寿也成为第一个在境外资本市场发行高级债券的中国保险公司。

【固定收益】

--《分析》中国央行公开市场操作频率大增，资金无虞降准龙头难开

为保持流动性合理充裕，中国央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

--中国公开市场：一级交易商可申报下周一正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周五透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报下周一(2月1日)的正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天和28天期。

--中国货币市场：利率下行跨年供给充沛，公开市场每日操作改善资金预期

中国银行间市场周五早盘主要回购利率趋降，七天、14天品种降幅较明显，交易员称，跨年期限有供大于需之势。春节前后央行公开市场罕见地每日询量和操作，充足保障银行间资金面平稳、抚平波澜，市场对短期流动性看法乐观。

--中国债市动态：现券续向暖但收益率跌幅有限，地方债供给忧虑仍限制交投

中国银行间债市周五早盘现券续向暖。交易员表示，央行增加公开市场操作频次保障春节期间流动性，进一步提振跨节资金预期，令现券继上日回暖之后延续向好态势，相对而言，短券表现略甚于长券，不过收益率整体跌幅较有限。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率2.0963%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.0963%，边际中标收益率为2.1511%，投标倍数3.52倍。

--中国货币市场：165家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模68,882亿

中国洛阳银行、瑞穗银行(中国)和郑州银行最新公布2016年同业存单发行额度。至此，已有165家银行公布发行计划，累计规模68,882亿元人民币。

--中国票据市场：卖压不减转帖利率涨势难止，风险事件续发酵预期谨慎

中国票据市场本周转贴利率涨势不止，其中纸票价格涨幅更甚于电票。交易人士表示，虽然央行加大资金投放护航资金面，流动性暂无忧，但机构票据业务风险事件频发，谨慎心态下机构收票意愿下降，卖压有增无减，转帖价格持续走升。

【外汇】

--《人民币综述》盯住一篮子货币与重回稳市场旧模式再起争议

人民币兑美元不管是中间价还是即期汇率“原地踏步”已逾三周。在市场极度悲观且投机盛行时监管层采取旧有的维稳措施应对无可厚非，同时市场也开始质疑中国央行是否放弃去年8.11汇改成果。

--中国外汇：去年12月货物贸易顺差略收窄，服务贸易逆差续扩--外管局

中国国家外汇管理局周五公布，2015年12月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差318亿美元。其中货物贸易顺差504亿美元，较上月略收窄；服务贸易逆差186亿美元，较上月扩大近两成。

--中国外汇：去年6月末对外证券投资资产（不含储备资产）2,868亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周五公布，2015年6月末中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,868亿美元，其中股权类投资1,778亿美元，债券类投资1,091亿美元。

--中国汇市：人民币早盘小幅盘整，稳定预期渐浓购汇情绪缓和

人民币兑美元即期周五早盘小幅盘整，中间价小幅调升。交易员称，经测算人民币兑一篮子货币的指数已低于100，小幅趋升在情理之中。加上高层维稳态度坚定，市场预期人民币将持稳。

【证券/行业】

--中国基金：监管层指导多家基金公司暂缓发行QDII新产品--消息

五位消息人士透露，中国监管层近期已经对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为，这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，也意味着资本流动管理放在了更重要的位置。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75%，与上月持平

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比与上月持平。尽管1月以来受外围市场及人民币汇率贬值预期的影响，A股市场大幅下跌，不过基金经理对持仓未做大的变化，持股等待大盘超跌反弹。

--中国股市：沪综指技术性反弹收升逾3%，1月下跌22.7%创逾七年最大

中国股市沪综指周五收升逾3%，不过1月累计下跌逾两成，创下七年多来最大单月跌幅。分析师指出，春节前资金面较预期情形略显宽松，再加上此前权重股奋力护盘的示范动作，连跌三天的A股终于出现技术性反弹，个股全面普涨。

--《技术分析》中国股市沪综指春节前以超跌反弹走势为主

中国股市沪综指本周二次探底失败，前低2,850点一线有效破位后恐慌性卖压集中释放。技术面显示，股指连续下挫导致严重超卖，叠加后半周政策性护盘动作，短线反弹行情再度展开，料春节前难现新的杀跌走势。

--中国证券：沪深证交所两融余额周四连20天下跌，创下四个月低点

中国股市沪综指周四收跌2.92%，续创14个月收盘低点。沪深证交所融资融券余额当日下跌163.6亿元人民币，为连续第20天下跌；两市两融余额为9,154.7亿元，创下四个月新低录。

--中港个股：中信证券和海通证券2015年净利分别增75%和105%--业绩快报

中国两大券商--中信证券和海通证券周五均刊登业绩快报，两公司去年净利分别同比增长75%和105%。

--中国个股：上交所问讯搜房旗下资产借壳万里股份方案，关注域名风险等

就搜房控股旗下资产借壳万里股份上市事宜，万里股份周四公告称，上海证券交易所就重组预案发出问询函，要求对23个问题进一步说明和补充披露，关注点包括标的资产是否符合IPO条件等风险、交易安排合理性、标的资产行业情况和经营风险、预估值和财务信息等。

--美股业绩：阿里巴巴营收大增32%，但难逃中国放缓影响

中国电子商务巨头阿里巴巴第三季营收劲增32%，优于分析师预估，受当季假期销售提振。但其难逃中国经济放缓的影响。

--中国房地产：资产证券化规模将扩大，REITS蓄势待发--第一太平戴维斯

全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海评估部董事甘启善周四稍晚指出，中资房地产开发商的融资未来将更多转向国内，包括资产支持证券（ABS）、商业房地产抵押担保证券（CMBS）等内的资产证券化产品规模将继续扩大,而房地产信托凭证（REITs)在相关政策明朗后，亦将迎来爆发期。

--香港房地产：未来三、四年私人住宅供应达8.7万再创新高，楼价压力增