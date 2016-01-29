港报社评：若有必要输入外劳，政府勿只做老好人--明报1月29日

最近几年建造业兴旺，各项大小工程承建商都大叹工人短缺，致工程延误；高铁、港珠澳大桥以至其他公共工程滞后于原来进度，都归咎劳工不足。要追赶工程进度，按目前劳动市场结构，输入劳工几乎是唯一办法；劳工界从业界利益出发，反对输入劳工的立场可以理解，只是建造业好景与经济有关，若工程延误变成拖经济发展后腿，最终是全港、包括建造业都会受影响。本港社会迈向老年化，若要维持较高的经济增长，输入劳工几乎难以避免。因此，如何正确体待输入劳工的必要，是整体社会需要面对的议题。

输入劳工有助于经济发展，外籍家庭佣工是典型例子。现在外佣人数约32万，以本港家庭户数约240万计算，即是大约每8个家庭就有一个聘用外佣。外佣人数约占本港总劳动人口7%，她们对本港经济及社会发展的贡献，不单是肩负照顾家中老少的重责，最主要是释放了妇女的劳动力。本港女性劳动人口参与率约只有五成，远较男性的接近七成为低，若没有外佣协助，肯定有更多女性被迫留在家中照顾老少，本港竞争力将受到影响。

以外佣论述输入劳工的必要，不是说本港也要输入数以万计各行百业的劳工，而是要指出一点，类如本港小而高度发展的经济体，若本地劳动力饱和，适度输入劳工是维持经济发展的不二法门。新加坡输入大量劳工，占其人口比例约五分之一，这些年星洲经济高速发展，与输入劳工直接有关。当然，本港没有必要、也不应该仿效新加坡输入那么大量劳工。但是，当劳工缺乏拖延工程进度以至影响经济发展时，整体社会就不能坐视不理，应该容许输入适量劳工，补充劳动力不足，促进经济发展。

近年政府推动基建，多项大型工程动工，加上兴建公私营房屋等，建造业人手严重短缺。据政府预计，未来数年每年欠缺1万至1.5万名技术工人，即使是工会人士的保守计算，也承认目前建造业欠缺1万名技工。工会认为应该以培训新人补充不足，但是即使有新人愿意入行，连培训和累积经验，起码需时2至3年，正是远水难救近火。因此，输入劳工仍然是难以绕过的选择。

政府由2014年4月起实施＂补充劳工计划＂，缩减输入建造业劳工的申请时间至6个月内，不过，即使政府意图解决人手短缺问题，却因为劳方抗拒，效果不彰。2013年以来，政府只批准输入约1800名劳工，远远未能应对实际需求。另外，即使承建商在同一项目承建多个工程合约，每一个合约若有需要外劳，须分别申请输入，程序繁复，显得费时失事。

据知，近期有承建港珠澳大桥的承建商，申请输入约570名劳工，数量上不仅是近年单一最大宗申请，而且承建商要求准许输入的劳工，两年内可以在旗下各个地盘工作，即是要打破一合约、一申请的运作。承建商的申请一旦获批准，则输入的外劳可以跨地盘工作，他们认为这样可更有效运用生产力和发挥协同效应。按历来劳顾会劳方代表就输入外劳的立场，劳方对于这个申请，或会认为是资方企图寻求突破口，使日后更容易输入外劳，不符合本地建造业工人的利益。因此，预期劳资双方在劳顾会讨论有关申请时，将有一番角力，结果如何难以预料。

劳顾会若能从整体大局出发，批准这宗输入外劳申请，固然最好，若争持不下，按现行机制，最终批准与否由政府（即是劳工及福利局长）决定。设若事态演变至此，政府在符合一定条件下，应该批准这项申请。政府需要考虑的情况：首先，承建商是否请不到工人；其次，承建商是否付出相当于聘请本地工人的工资输入外劳。即是说，当确定承建商并非为了压低成本而输入外劳，并未出现抢本地工人饭碗的情况，则政府就要批准申请，让工程进度可按预定规划推展。

政府对输入外劳，一定要顾及劳方的意见，而劳方的顾虑也要纾解。不过，政府同样有必要、有责任从香港整体利益体待此事。未来几年，建造业人手起码短缺1万人，这是不应该容忍和接受的情况，所以政府不能只顾做老好人，应该实事求是，以实际数据向社会解释输入外劳的必要，争取市民认同。当然，建造业在争取一己利益的同时，若能顾及整体利益，然后互让互谅，达至双赢效果，就最理想不过了。（完）

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