瑞达期货：沪铜尚不具备转势的条件

以下内容节选自1月29日的《期货日报》：

距中国农历春节还有一周多的时间，但需求面的弱势给今年春节行情蒙上一层面纱。回顾铜价走势，区间震荡延续了三个月的时间。从时间来看，春节将是一个较为重要的时间节点。受供需基本面影响，铜价中长期熊市可能尚未结束。

笔者对2000年以来春节前后的铜价走势统计后发现，节前一周上涨的概率为62.5%，节后高开的概率为81.25%，节后一周上涨的概率仅为43.75%。也就是说，春节前与节中涨多跌少，节后一周回落的概率较大。

综上所述，从中长期趋势上看，目前铜价尚不具备转势的条件。从今年的情况来看，春节行情仍有可能出现，但各方面的因素并不能给铜价带来较强的支撑。故笔者认为，铜价或因春节行情得到短期的支撑，只能定义为阶段性反弹，目标不宜过高。(完)

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