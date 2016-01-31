主要国家经济指标预测--2月1日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -10.8% -14.1% 进口(较上年同期) -15.1% -19.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 1月 49.6 49.7 非制造业PMI -- 54.4 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.7 0145 中国财新制造业PMI 1月 48.0 48.2 0200 日本日经制造业PMI 1月 -- 52.4 0230 台湾日经Markit制造业PMI 1月 -- 51.7 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.1 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 -- 55.6 0850 法国Markit制造业PMI 1月 -- 50.0 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 52.1 52.1 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 52.3 52.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 14.76 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 38.73 抵押贷款批准件数(件) -- 70,410 M4货供额(较前月) -- +0.40% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.9 1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% 个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.4% 1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调) 1月 -- 47.5 1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.7 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.6% -0.4% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 48.5 48.2 制造业投入物价分项指数 -- 33.5 制造业就业分项指数 -- 48.1 制造业新订单分项指数 -- 49.2 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.6% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.20% +0.3% (较上年同期) +0.90% +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月28日(四) 2350 日本工业生产 12月初值 -1.4% -0.3% 一个月预估值 +7.6% -- 两个月预估值 -4.1% -- 1月29日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 1月 正4 正1 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 +0.3% -- (较上年同期) +1.9% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 +14.8% -- 房屋开工(较上年同期) -1.3% +0.5% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.5% (较上年同期) +1.5% +2.0% 0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.4% 0745 法国消费支出(较前月) 12月 +0.7% +0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -1.2% -- 0800 瑞士KOF领先指标 1月 正100.3 正96 0900 意大利PPI(较前月) 12月 -0.7% -- (较上年同期) -3.3% -- 0900 欧元区M3货供额(年增率) 12月 +4.7% +5.2% 对家庭贷款 +1.4% -- 对非金融企业贷款 +0.3% -- 1000 欧元区HICP(较上年同期) 1月初值 +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +0.9% 1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 11月 +0.3% +0.3% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.3% (较上年同期) +1.1% -- 1330 美国商品贸易收支(亿美元) 12月初值 逆差615 -- 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +0.7% +0.8% 最终销售 +1.2% +1.7% 消费者支出 +2.2% -- GDP平减指数 +0.8% +0.8% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.7% 1330 美国薪资 第四季 +0.6% -- 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 55.6 45.0 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月终值 92.0 93.0 现况指数 106.4 105.5 预期指数 82.7 84.5 1月31日(日) 2230 澳洲行业集团(AIG)制造业指数 1月 51.5 -- 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 盈余90 -- (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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