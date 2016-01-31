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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--2月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      1月初值      -10.8%     -14.1%
             进口(较上年同期)                                   -15.1%     -19.2%
             贸易收支(亿美元)                                       --     顺差70
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)             1月        49.6       49.7
                 非制造业PMI                                        --       54.4
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月          --       50.7
    0145 中国财新制造业PMI                             1月        48.0       48.2
    0200 日本日经制造业PMI                             1月          --       52.4
    0230 台湾日经Markit制造业PMI                       1月          --       51.7
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 1月          --       52.1
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   1月          --       55.6
    0850 法国Markit制造业PMI                           1月          --       50.0
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                       1月        52.1       52.1
    0900 欧元区Markit制造业PMI                     1月终值        52.3       52.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       12月          --      14.76
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --      38.73
             抵押贷款批准件数(件)                                   --     70,410
             M4货供额(较前月)                                       --     +0.40%
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月          --       51.9
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     12月          --      +0.3%
             个人所得(较前月)                                    +0.2%      +0.3%
             个人支出(经季调，较前月)                            +0.1%      +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  --      +0.1%
                                      (较上年同期)                  --      +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                      --       持平
                                  (较上年同期)                      --      +0.4%
    1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调)    1月          --       47.5
    1445 美国Markit制造业PMI                       1月终值          --       52.7
    1500 美国建筑支出(较前月)                         12月       +0.6%      -0.4%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               1月        48.5       48.2
                              制造业投入物价分项指数                --       33.5
                              制造业就业分项指数                    --       48.1
                              制造业新订单分项指数                  --       49.2
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            12月          --      +1.6%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月      +0.20%      +0.3%
                           (较上年同期)                         +0.90%      +1.3%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    1月28日(四)
    2350 日本工业生产                             12月初值       -1.4%      -0.3%
             一个月预估值                                        +7.6%         -- 
             两个月预估值                                        -4.1%         -- 
    
    1月29日(五)
    0005 英国GfK消费者信心指数                         1月         正4        正1
    0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第四季       +0.3%         -- 
                            (较上年同期)                         +1.9%         -- 
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     12月      +14.8%         -- 
             房屋开工(较上年同期)                                -1.3%      +0.5%
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第四季初值       +0.2%      +0.2%
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     12月       -0.2%      +0.5%
                         (较上年同期)                            +1.5%      +2.0%
    0900 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  1月初值       +0.4%     +0.4%
    0745 法国消费支出(较前月)                         12月       +0.7%      +0.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月       -1.2%         -- 
    0800 瑞士KOF领先指标                               1月     正100.3       正96 
    0900 意大利PPI(较前月)                            12月       -0.7%         -- 
                  (较上年同期)                                   -3.3%         -- 
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                       12月       +4.7%      +5.2% 
               对家庭贷款                                        +1.4%         -- 
               对非金融企业贷款                                  +0.3%         -- 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                    1月初值       +0.4%      +0.4%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                  +1.0%      +0.9% 
    1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              11月       +0.3%      +0.3% 
    1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月       -0.2%      -0.3% 
                              (较上年同期)                       +1.1%         --  
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                 12月初值     逆差615         -- 
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第四季初值       +0.7%      +0.8%
             最终销售                                            +1.2%      +1.7%
             消费者支出                                          +2.2%         -- 
             GDP平减指数                                         +0.8%      +0.8%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.2%      +1.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.1%      +0.7%
    1330 美国薪资                                   第四季       +0.6%         -- 
             雇佣成本指数                                        +0.6%      +0.6%
    1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 1月        55.6       45.0
    1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数         1月终值        92.0       93.0
                                  现况指数                       106.4      105.5
                                  预期指数                        82.7       84.5
    
    1月31日(日)
    2230 澳洲行业集团(AIG)制造业指数                   1月        51.5         -- 
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       12月      盈余90         -- 
    (完)

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