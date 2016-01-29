期货日报：黄金走升动能逐渐衰弱

以下内容节选自1月29日的《期货日报》：

美联储1月如市场预期并没有加息，市场依旧面临不确定性困扰，金价依然面临调整的压力。从推动本轮金价反弹的因素来看，人民币短期维持稳定，风险资产在原油反弹和欧央行释放宽松预期影响下短期获得一定支撑，对于黄金的避险需求带来弱化的影响

近期原油短期反弹提振市场风险偏好，美股短期料获得支撑，降低黄金短期避险需求。我们看到，今年以来美股和原油的相关性大幅提升。伴随着国际原油21日开始的强劲反弹，VIX恐慌指数从27回落至23，对市场风险偏好带来提振。结合美股受到技术支撑影响，黄金短期避险需求下降。虽然我们依然不排除美股未来仍存在继续调整的可能，长期将对金价带来支撑，但是短期这种支撑有所弱化。(完)

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