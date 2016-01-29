光大期货：复产不足，沪钢上涨意犹未尽

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自1月29日的《期货日报》：
临近春节，钢市已基本处于半休市状态，但沪钢加剧震荡交投依然十分活跃。我们认为，尽管钢厂利润得到一定程度修复，但受资金等限制复产不足，加上薄弱的库存结构，开春后资源供应依然偏紧，或将推动沪钢再度挑战1,900元/吨一线。
另外，随着钢厂利润的改善，不但矿价出现反弹，也刺激前期最为弱势的焦化企业提出了涨价的要求。贸易商反馈年前工程类订单增多，且项目施工结束较晚，甚至1月中旬北方地区一些重点工程仍有供暖施工的现象。一季度国内外矿山季节性减产预计在3,000万吨左右，加上钢厂原料库存水平总体偏低，原料阶段性表现相对坚挺，从而对成本有所支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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