中投期货：大连豆粕期货陷入箱体盘整僵局

以下内容节选自1月29日的《期货日报》：

近期，受美国农业部下调2015年美豆产量影响，美豆主力合约在850美分/蒲式耳附近止跌回升。南美大豆陆续进入重要生长期，潜在的不利天气炒作往往容易对市场形成支撑。然而，来自宏观经济层面的下行压力以及豆类市场自身供应过剩的基本现状仍是阻碍价格反弹的关键。因此，在南美大豆最终产量确认以前，国内外豆类市场因缺少打破目前僵局的力量，或继续处于振荡偏弱的熊市状态。

在基于美豆维持区间振荡的判断下，近期国内豆粕市场同样难以走出单边行情。豆粕市场在受到生产成本和下游刚需因素支撑的同时，过高的压榨收益也会增加生产企业套保动能，促使豆粕价格处于合理水平。因此，建议投资者在豆粕操作上保持区间振荡思路，不宜盲目乐观也不必过度悲观。(完)

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