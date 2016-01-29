中原期货：沪银仍处于大型底部区域

沪银1606合约当前处于自2014年11月以来底部区域，虽未有效形成上攻之势，但日线、周线MACD指标均指向反弹的方向。3,200—3,150点支撑基本封杀了下跌空间，短线压力3,400点一旦突破波段性机会就可能展开。美白银指标、形态基本和内盘相似，期价若突破14.700就有望启动反弹行情。操作上，激进的投资者可以轻仓先期介入多单，止损本周低点。保守型的投资者可等待阻力位突破再追市参与。(完)