中原期货：沪银仍处于大型底部区域

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自1月29日的《期货日报》：
沪银1606合约当前处于自2014年11月以来底部区域，虽未有效形成上攻之势，但日线、周线MACD指标均指向反弹的方向。3,200—3,150点支撑基本封杀了下跌空间，短线压力3,400点一旦突破波段性机会就可能展开。美白银指标、形态基本和内盘相似，期价若突破14.700就有望启动反弹行情。操作上，激进的投资者可以轻仓先期介入多单，止损本周低点。保守型的投资者可等待阻力位突破再追市参与。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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