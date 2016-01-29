版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 09:26 BJT

中原期货：沪银仍处于大型底部区域

以下内容节选自1月29日的《期货日报》：

沪银1606合约当前处于自2014年11月以来底部区域，虽未有效形成上攻之势，但日线、周线MACD指标均指向反弹的方向。3,200—3,150点支撑基本封杀了下跌空间，短线压力3,400点一旦突破波段性机会就可能展开。美白银指标、形态基本和内盘相似，期价若突破14.700就有望启动反弹行情。操作上，激进的投资者可以轻仓先期介入多单，止损本周低点。保守型的投资者可等待阻力位突破再追市参与。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐