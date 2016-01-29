英国经济：1月消费者信心升至8月以来最高，但对经济前景依然谨慎

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透伦敦1月29日 - 周五公布的调查显示，英国1月消费者信心连续第二个月上升，触及去年夏季以来最高水平，但家庭对该国经济前景仍持悲观看法。
市场研究公司GfK表示，1月总体消费者信心指数从12月的正2上升至正4，高于路透调查中的预估中值正1。
“本月英国消费者信心依然良好，没有迹象显示，1月欠佳的形势影响到他们对过去一年及2016年剩余时间个人财务状况的看法，”GfK市场动态主管Joe Staton表示。
但调查显示，衡量家庭对经济前景看法的指标仅小幅上升至负5，表明总体悲观情绪仍未消散。
“鉴于今年全球市场开局剧烈震荡，并对未来一年经济前景产生影响，所以2月的指标将值得关注，”Staton说。
2015年年末英国经济丧失了部分动能，财政大臣奥斯本称，全球经济形势严峻给英国带来各种风险。分析师称，英国计划中的退欧公投可能也会损及经济增长；公投料将在今年举行。
GfK调查显示，消费者比12月时更愿意花钱购买大件物品。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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