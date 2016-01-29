英国经济：1月消费者信心升至8月以来最高，但对经济前景依然谨慎

路透伦敦1月29日 - 周五公布的调查显示，英国1月消费者信心连续第二个月上升，触及去年夏季以来最高水平，但家庭对该国经济前景仍持悲观看法。

市场研究公司GfK表示，1月总体消费者信心指数从12月的正2上升至正4，高于路透调查中的预估中值正1。

“本月英国消费者信心依然良好，没有迹象显示，1月欠佳的形势影响到他们对过去一年及2016年剩余时间个人财务状况的看法，”GfK市场动态主管Joe Staton表示。

但调查显示，衡量家庭对经济前景看法的指标仅小幅上升至负5，表明总体悲观情绪仍未消散。

“鉴于今年全球市场开局剧烈震荡，并对未来一年经济前景产生影响，所以2月的指标将值得关注，”Staton说。

2015年年末英国经济丧失了部分动能，财政大臣奥斯本称，全球经济形势严峻给英国带来各种风险。分析师称，英国计划中的退欧公投可能也会损及经济增长；公投料将在今年举行。

GfK调查显示，消费者比12月时更愿意花钱购买大件物品。(完) (编译 王颖；审校 王兴亚)