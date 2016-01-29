《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月29日

路透上海1月29日 - 为保持流动性合理充裕，中国央行本周继续加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元 创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市 场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。 中国央行两周来通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾1.8万亿元人民币。不过业内 人士认为，随着央行短期和结构性工具投放的增多，到期压力或使中期流动性存在更多不确定性；而美联储加 息预期仍强，对人民币汇率走势及中国货币政策亦形成掣肘。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +12,350 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次 ，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流 程保持不变。 此外从1月29日起，央行将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具 （SLO）质押品范围。（完） (整理 吕雯瑾；审校 边竞)