日本股市：央行决议公布前日经指数下跌，发那科重挫

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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“目前大家都在关注日本央行。决策者目前面临艰难抉择，要么在全球不稳定之际果断采取措施，要么维持刺激计划不变，但可能遭到舆论的更多批评，”Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Martin King说。
虽然很多人不太相信日本央行会在今年第一次政策会议上就宣布新措施，但考虑到日本央行总裁黑田东彦过去曾让市场出乎意料，投资者依然保持警惕。
周五稍早公布的数据也加剧了对经济的担忧。日本12月工业生产的降幅大于预期，1月东京地区消费者物价指数(CPI)意外下降。这令日本央行在周五采取行动的可能性上升。
中国需求疲软打击了日本发那科 。该公司周四将截至3月的财年营业利润预估下调3.8%。
Omron 股价跌15%，该公司之前下调了获利预估。
JPX-日经400指数 跌0.3%。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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