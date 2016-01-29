《汇市简讯》月末东京定盘前，美元/日圆略微回落

0145GMT * 月底东京定盘前明显有一些需求，之后美元/日圆略微回落 * 回档位低点在118.67，该货币对守在小时线一目均衡云区118.36-5 4上方 * 小时线一目均衡转换线切入位在118.79，基准线切入位在118.70, 下方的100小时移动均线切入位在云区内118.51 * 仍在下行的日线一目均衡基准线切入位在118.48 * 等候日本央行政策声明，如果不放宽政策将关注温和论调 * 在声明公布后以及黑田东彦记者会之前，市场走势料震荡 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张荻)