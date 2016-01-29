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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 10:02 BJT

《汇市简讯》月末东京定盘前，美元/日圆略微回落

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    * 月底东京定盘前明显有一些需求，之后美元/日圆略微回落
    * 回档位低点在118.67，该货币对守在小时线一目均衡云区118.36-5
4上方
    * 小时线一目均衡转换线切入位在118.79，基准线切入位在118.70,
下方的100小时移动均线切入位在云区内118.51
    * 仍在下行的日线一目均衡基准线切入位在118.48
    * 等候日本央行政策声明，如果不放宽政策将关注温和论调
    * 在声明公布后以及黑田东彦记者会之前，市场走势料震荡
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张荻)

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