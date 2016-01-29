香港个股：鳄鱼恤大股东可能出售控股权，复牌股价最多大涨35%

路透香港1月29日 - 香港成衣制造及时装零售商--鳄鱼恤 周五表示，公司控股股东兼主席林建名与一名独立第三方签订协定纲领，有可能向后者出售其持有的50.38%已发行股本，并将在45个营业日的排他期限内，尽力就可能交易订立正式协议。

鳄鱼恤股份周二起暂停买卖，今天恢复交易，受可能卖盘消息刺激，鳄鱼恤复牌后股价最多曾大涨35.5%；香港时间10:00升近27%。

该公司的声明称，根据协定纲领，在出售完成前，鳄鱼恤将进行集团重组，包括将公司持有100%权益于若干物业及一间持有＂鳄鱼恤＂注册商标的公司的30%权益，以实物分派方式予全体股东。大股东并预期于分派后，以自愿性现金要约方式向其他股东收购所有分派公司的股份。（完）

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