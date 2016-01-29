金属期市：伦铜料连续第二周录得周线涨幅，受中国需求憧憬提振

五位消息人士透露，中国监管层近期已经对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为，这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，也意味着资本流动管理放在了更重要的位置。