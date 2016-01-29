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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 10:30 BJT

金属期市：伦铜料连续第二周录得周线涨幅，受中国需求憧憬提振

五位消息人士透露，中国监管层近期已经对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为，这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，也意味着资本流动管理放在了更重要的位置。

俄罗斯周四表示，石油输出国组织(OPEC)最大的产油国沙特提议各国减产达5%。如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。

巴西淡水河谷 周四表示，将向董事会建议今年不向股东派发股息，原因是大宗商品价格重挫。

印尼政府官员周五表示，该国尚未向美国自由港麦克默伦铜金矿公司 印尼子公司颁发新的铜精矿出口许可。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王兴亚；审校 张涛/李爽)

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