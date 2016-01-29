台湾汇市：台币早盘实质汇价明显走升，因外资汇入及出口商抛美元

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月29日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价明显走升。交易员表示，在台股续涨，外资汇入及出口商进场抛售美元带动下，早盘台币一路攻高；料今天有机会挑战33.500整数价位。
他们指出，虽然明天台湾股汇市仍有交易，惟市场预估交投将趋清淡，成交量亦将萎缩，出口商和外资都赶在今天狂抛美元，致台币升势难挡。
〞外资和出口商丢(美元)的很凶狠，没有人要捉(买美元)了。〞一位大型商银交易员说。
他们说，昨天外资在台股由卖转买，且买超50.04亿台币，今天一大早外资管保银行即进场大砍美元，带动台币走升，出口商眼见短线台币恐不致大贬，纷纷进场狂砍美元，因美元卖单瞬间涌现，激励台币劲升。
一位大型银行交易员即称，出口商月底有台币资金需求压力，今天抛汇力道将相当强劲，美元买单则收手，料台币有机会挑战33.500整数价位。
台币早盘实质交易区间落在33.522-33.598；上日在33.560-33.699。
本地时间10:25，韩元兑美元 报1207.1，上日收在1,208.5；台股加权指数 涨0.75%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为小幅折价；目前一个月美元/台币远汇 报33.520/33.540，上日收在33.590。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.500-33.650
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