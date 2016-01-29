台湾股市：在海外市场带动下早盘上涨，但第四季GDP凸显经济疲弱

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月29日 - 台湾股市周五早盘上涨，与海外市场试探性上涨走势相符；尽管本地经济走疲，但台湾股市努力摆脱上周触及的五个月低点。
0210 GMT，台湾加权股价指数 涨0.7%至7,960.49点，在略高于1月18日低点的水平徘徊，上日收涨0.7%。
周五稍早，政府数据显示台湾第四季经济连续第二个季度同比下降，全年仅实现微弱增长，为全球金融危机高潮以来最差表现。
台湾主计总处周五公布，第四季国内生产总值(GDP)概估为年衰退0.28%。2015年全年GDP初估较上年成长0.85%，创下2009年以来最低，当年为衰退1.57%。
电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 涨1.7%。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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