澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，但月线仍可能录得大幅下跌

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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油价和铁矿石价格反弹也支撑了澳新货币。但澳元1月仍累计下跌2.7%，受对中国、大宗商品下跌及全球增长的担忧拖累。
澳洲央行将在2月2日召开月度政策会议，市场普遍预计该央行将把利率维持在2.0%的纪录低点不变。该行自2015年5月以来一直保持该利率水平。
路透调查显示，31位对2月之后利率做出预估的分析师中，绝大多数认为一直到明年3月都将维持稳定，不过有11人预计今年年中前会有一次或数次降息。
银行间利率期货<0#YIB:>走势表明，下周降息的可能性几乎为零，3月前降息的可能性为20%。
新西兰元兑美元 收复部分失地，报0.6486美元。周四曾一度跌至0.6419，因新西兰央行之前表示，由于通胀依然过低，该行或许不得不再度降息。
新西兰元本周周线料收于平盘，本月则下跌5%，创去年6月以来最大月线跌幅。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英；审校 蔡美珍/许娜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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