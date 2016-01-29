澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，但月线仍可能录得大幅下跌

油价和铁矿石价格反弹也支撑了澳新货币。但澳元1月仍累计下跌2.7%，受对中国、大宗商品下跌及全球增长的担忧拖累。

澳洲央行将在2月2日召开月度政策会议，市场普遍预计该央行将把利率维持在2.0%的纪录低点不变。该行自2015年5月以来一直保持该利率水平。

路透调查显示，31位对2月之后利率做出预估的分析师中，绝大多数认为一直到明年3月都将维持稳定，不过有11人预计今年年中前会有一次或数次降息。

银行间利率期货<0#YIB:>走势表明，下周降息的可能性几乎为零，3月前降息的可能性为20%。

新西兰元兑美元 收复部分失地，报0.6486美元。周四曾一度跌至0.6419，因新西兰央行之前表示，由于通胀依然过低，该行或许不得不再度降息。

新西兰元本周周线料收于平盘，本月则下跌5%，创去年6月以来最大月线跌幅。(完)

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